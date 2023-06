Rozenburgers naar provinciehuis voor terugkeer autopont

Politie pakt illegaal gevangen baarzen af van Rozenbur­ger

De Zeehavenpolitie heeft maandagavond vier illegaal gevangen zeebaarzen in beslag genomen van een 41-jarige man uit Rozenburg. De man stond te vissen aan de oever van het Scheur in Rozenburg en had twee vissen te veel gevangen. Bovendien waren ze alle vier te klein.