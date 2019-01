Ruim 13 kilo crystal meth gevonden in Rotterdam-Feijenoord

Crystal meth is methamfetamine die in kristalvorm op de markt wordt gebracht. Gebruikers kunnen de uiterst verslavende stof slikken, snuiven of spuiten. Volgens gegevens van de Jellinek-kliniek werd in 2016 tussen de 100 en de 200 euro voor een gram methamfetamine betaald. Sindsdien is de prijs vermoedelijk iets gedaald.