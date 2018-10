Ruim 1300 kilo cocaïne tussen kippenvlees

In kaart Laagste slagings­per­cen­ta­ge bij afrijders in Rotterdam

13:30 Rotterdam kent het laagste slagingspercentage van rij-examens in het land. Van alle examens die in 2017 in Rotterdam zijn afgenomen, is slechts 37,6 procent succesvol geëindigd. Dat blijkt uit cijfers van het CBR.