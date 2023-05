Ruim 4000 omgekomen zeelieden herdacht: ‘Voor hun verhalen was weinig ruimte, wij luisteren nu wel’

column Welk weldenkend mens drinkt een paar liter lauwwarm gezouten water op een lege maag?

Debby Gerritsen schrijft iedere woensdag over wat haar bezighoudt. Vandaag: het idee dat je een gezond lichaam met behandelingen ontgift van gifstoffen die je zou hebben opgehoopt is volgens verschillende artsen je reinste kwakzalverij. Bovendien kan de detox-droom zomaar eindigen in een helse nachtmerrie. Zoals bij yogadocente Denise uit Rotterdam.