Raad luistert niet naar Aboutaleb: Rotterdam­se nachtleven mag uur langer door, ook in Oude Haven

Ondanks bezwaren van burgemeester Aboutaleb mag het nachtleven in heel Rotterdam een uur langer gaan duren, óók in de Oude Haven. De raad is het eens met plannen om de horeca meer ruimte te geven.

3 februari