Rukkende fietser (27) joeg jonge vrouwen stuipen op het lijf in Krimpen

Het is nu twee jaar geleden dat ze achterna werden gezeten op de fiets, maar nog steeds durven twee jonge meiden uit Krimpen aan den IJssel ’s nachts niet alleen over straat. Een 27-jarige man, die al masturberend schunnige opmerkingen maakte, wordt hiervoor verantwoordelijk gehouden.

De man, die zelf stellig ontkent dat hij iets verkeerd heeft gedaan, moest vandaag voor de rechter verschijnen in de rechtbank van Rotterdam. Alles wijst erop dat de 27-jarige man twee jaar geleden meerdere jonge vrouwen en meiden lastig viel. Twee van hen deden aangifte.

Achtervolgen

Een van hen, toen nog 17 jaar, fietste rond 3.00 uur ‘s nachts naar huis na een feestje. Het regende hard en ze trapte flink door toen plots een man naast haar kwam fietsen. Ze was in shock toen ze zag dat hij zijn geslachtsdeel in zijn hand hield en schunnige opmerkingen maakte. Hij bleef haar achtervolgen en vertelde haar wat hij wilde dat ze met hem zou doen. Toen ze bij haar huis arriveerde en in paniek naar binnen rende, bleef hij nog even wachten voor haar deur.

In een slachtofferverklaring vertelde ze vanochtend aan de rechters hoeveel impact dat op haar heeft gehad. Hoe ze toen ze thuiskwam niet aan haar ouders kon vertellen wat er precies was gebeurd, omdat ze zo over haar toeren was. En hoe ze nu, twee jaar later, nog steeds niet alleen in haar eentje naar huis durft. Ze voelt zich onveilig, heeft last van slapeloosheid en gaat bijna hyperventileren als ze de verdachte in het dorp tegenkomt.

Contactverbod

De verdachte, een 27-jarige man uit Krimpen, werd in 2011 al eens veroordeeld voor een zedendelict. Hij kreeg toen therapie en zegt inmiddels goed met meisjes om te kunnen gaan. ,,Nu praat ik gewoon met meisjes in de kroeg’’, verklaarde hij tegenover de rechter. Hij ontkent dat hij de meisjes achterna heeft gezeten. Toch lijkt alles in zijn richting te wijzen. De meiden herkennen hem en de alibi’s die hij opgaf blijken niet te kloppen. De officier van justitie eist dan ook een werkstraf van 180 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van een halfjaar met een proeftijd van drie jaar. Ze wil ook dat hij in contact komt met de reclassering en wordt behandeld als zij dat nodig achten. Om de meisjes een rustiger gevoel te geven wil de officier een contactverbod voor twee jaar.

Quote Geen enkele vrouw, geen enkel meisje zou dit mogen meemaken Slachtoffer ,,Ik woon al mijn hele leven in Krimpen. Het voelde als een veilige haven’’, sprak het tweede slachtoffer in de rechtbank. Zij was 22 jaar toen ze ‘s avonds naar huis ging en werd lastiggevallen. De man masturbeerde en maakte kreungeluiden. ,,Ik ga zodra het begint te schemeren niet meer alleen over straat. Ik word gebracht of gehaald. Dat vind ik het ergste. De vrijheid die mij is afgenomen. Geen enkele vrouw, geen enkel meisje zou dit mogen meemaken.”



Uitspraak is over twee weken.