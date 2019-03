Rukkende fietser (27) moet zich laten behandelen en taakstraf uitvoeren

waterschapsverkiezingen In Rotterdam slagen ze er wél in om het tarief laag te houden

17:00 Daar waar veel waterschappen in Nederland hun tarieven de afgelopen jaren verhoogden, blijft de stijging over de totale heffingen van het hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard beperkt. En dat terwijl de kosten voor schoon water en droge voeten in dit gebied juist het hoogst zijn. Gezinnen zijn hier 20 euro minder betalen gaan betalen voor de zuivering van hun afvalwater, terwijl huishoudens elders juist 33 euro meer zijn gaan betalen. ,,Daar zijn we heel trots op'', zegt dijkgraaf Toon van der Klugt.