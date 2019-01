Run op gratis verwijderen tatoeage: 117 werklozen melden zich aan

Blijdorp verheugd met geboorte Quinn, een aapje van de bedreigde witkruinma­ga­bey's

12:28 Nieuwsgierig kijkt de pasgeboren Quinn de camera in. Het aapje, een witkruinmagabey, is begin januari geboren in diergaarde Blijdorp. Tot grote blijdschap van de dierentuin, want de witkruinmagnabeys worden bedreigd.