‘Rustige vader’ Abdi stak als een bezetene in op z’n collega: ‘Ik vind het heel erg dat dit is gebeurd’

Op beats naar de top van de Euromast: de panorama­lift draait weer, en hoe

Het zijn de eerste zinnen die het ’m doen. De schrijver of verteller pakt je, of pakt je niet. Ben je Rotterdammer, Feyenoorder en/of verzot op De Kuip, dan ben je direct verkocht in de vernieuwde Euroscoop van de Euromast. Deze vrijdag gaat de attractie op de Rotterdamse uitzichtmast weer open voor het publiek.

7 juli