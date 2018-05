Ruth (35) is 'moeder van drie' én bodybuildingtopper

Column 'De heldenda­den van onze veteranen leven voort'

8:21 De spoeling wordt dun. Vroeger (een jaartje of 30 terug) had ik 'n waslijst aan nummers van veteranen, in alle uithoeken van de aarde. Kordate Canadezen, soms iets te borstklopperige Amerikanen, keurig nette Engelse RAF-piloten en natuurlijk onze eigen Zwarte Duivels. Een reportage over de oorlog was altijd maar één telefoontje weg.