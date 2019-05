Ruzie in bioscoop eindigt in steekpartij

Vlaarding­se ‘garage-kat’ Preens ontsnapte aan noodlot bij brand, maar is nu zoek

29 mei ‘Garage-kat’ Preens is gisteren aan het noodlot ontsnapt toen zijn huis in lichterlaaie stond. De kater woonde in de Willem II garage, waar de brand begon. Een neef van de garagehouder zag het huisdier op tijd naar buiten vluchten, de kat is vervolgens spoorloos verdwenen.