Ruzie in woontoren: bouwvakker breekt been

Er moest een hijskraan aan te pas komen om de gewonde man per brancard uit het gebouw aan de Santplaet te takelen. Het is nog onbekend waar de ruzie over ging of hoe de man precies een beenbreuk kon oplopen, omdat er in nieuwbouwcomplex verder niemand bij de vechtpartij aanwezig was. De politie gaat drie betrokkenen nu eerst verhoren, om meer te weten te komen over hoe het conflict zo uit de hand kon lopen.