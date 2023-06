Ruzie mondt uit in steekpartij in Rotterdam-Charlois

Oproep: deel jouw herinnerin­gen aan Club Vibes

Club Vibes sluit dit weekend voor het laatst de deuren. 25 jaar lang was de club aan de Westersingel een bekende plek waar tot in de late (of vroege, het is maar hoe je het bekijkt) uurtjes werd gedanst. Heb jij mooie herinneringen aan die tijd?