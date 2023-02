Ruzie ontaardt in steekpartij in Ridderkerk: 34-jarige Rotterdammer gewond

Kostten klappen in café Mario (71) het leven? Maanden na zijn dood nog steeds vragen over doodsoor­zaak

Nog altijd zijn er vraagtekens rond de doodsoorzaak van de 71-jarige Mario, die na zijn laatste biertje in een café in Rotterdam-Charlois het ziekenhuis in werd geslagen en getrapt. Overlijdt hij later door deze klappen, of speelden verwondingen die hij eerder opliep bij een scooterongeluk een rol?

4 februari