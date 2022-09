Ruzie over ‘bedorven’ eten loopt uit de hand: medewerker snackbar loopt snee in gezicht op

Diego Buik start zoektocht naar een echte Rotterdam­se burger: ‘Saus van Rotterdam­se jenever? Het kan!’

Wat is nu een échte Rotterdamse burger? Diego Buik (39), chef van restaurant Diego’s Burgers in Rotterdam, loopt al een tijd rond met die vraag. Hij staat bekend om zijn experimentele burgers, maar een Rotterdamse burger ontbreekt nog in het assortiment. En dat moet veranderen, vindt de chef. Hij roept iedereen op, sterrenkok óf niet, om met de beste ideeën te komen voor een iconische Maasstad burger. Wie wint, mag 365 dagen lang gratis burgers eten bij Diego’s Burgers.

