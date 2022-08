Ruzie tussen man en vrouw ontspoort als één van hen een mes trekt

Televisie onbruik­baar na brand in woning Kralingen, omliggende woningen ontruimd

In een woning in een portiek in Rotterdam-Kralingen is dinsdagmiddag brand ontstaan naast de televisie. De gehele portiek die totaal acht woningen telt, moest worden ontruimd. De bewoner van de woning was niet thuis op het moment dat de brand uitbrak. Het is niet duidelijk hoe het vuur kon ontstaan.

16 augustus