Ruzie tussen vrienden kreeg dramatische wending: ‘Dodelijke kogel per ongeluk afgevuurd’

Tweede arrestatie, maar nog steeds vele vragen over schietpar­tij die Rotterdam­mer leven kostte

Ondanks dat er een tweede verdachte is opgepakt, heeft de politie nog steeds vele vragen over de schietpartij die een 25-jarige Rotterdammer verleden week het leven kostte. Twintig rechercheurs onderzoeken wat er is gebeurd in de woning aan de Huniadijk in Rotterdam-IJsselmonde én wie er allemaal betrokken zijn. Buren zeggen niet te weten wat zich heeft afgespeeld.