Sahan: een Turks maar ook oer-Rotterdams familiebedrijf met zes supermarkten

Koekjes, eindeloos veel koekjes kun je kopen bij Sahan. In alle smaken en vormen. ,,Lekker hè”, lacht Zeki Sahan (35) tussen de schappen vol biscuits en wafels in de vestiging in Rotterdam-West. ,,Nederlanders ruimen de trommel na één koekje weer op voor de visite, maar Turken leggen hele schalen vol. Als-ie leeg is, komen de nootjes op tafel. We zijn gezellige mensen, daarom is er zoveel keus.”



Opvallend in de Sahan zijn ook de grote verpakkingen: 5 kilo yoghurt, 20 kilo rijst... ,,Bulk is normaal in onze cultuur. Vooral de oudere generatie slaat liever thuis eten op dan dat ze vaak naar de supermarkt gaat. Maar dat wordt al minder, alles verandert.”