Samen met z’n broer bouwde Pim Verhage een imperium op: ‘Het was een fantastische man’

Eigen onderne­ming starten? Je kunt nu éérst door de Shark Tank: ‘Een bedrijf starten wordt onderschat’

‘Oh, jij hebt een idee voor een eigen bedrijf? We gaan er eerst eens even flink op schieten!’ Geïnspireerd door het Amerikaanse televisieprogramma Shark Tank gaat stichting Startcoach beginnende ondernemers in de Hoeksche Waard koppelen aan ervaren rotten in het vak. Maar niet zónder dat ze eerst door deze ‘sharks’ zijn ondervraagd. ,,Een eigen bedrijf starten wordt door veel mensen onderschat.’’

2 maart