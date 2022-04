Sammy-Jo (32) is finalist Miss Curve Nederland: ‘Hoeveel dickpics ik wel niet heb gehad?’

met video Dertig mensen opgepakt in aanloop naar Feyenoord-Olympique Marseille

De politie heeft in aanloop naar de wedstrijd tussen Feyenoord en Olympique Marseille donderdagmiddag dertig mensen opgepakt. Het gaat onder meer om mensen die met zwaar vuurwerk gooiden in de buurt van De Kuip. Tien Nederlanders zijn opgepakt, de rest is ‘aanhang van Olympique Marseille’, meldt de politie.

28 april