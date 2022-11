Sander de Kramer staat straks in rijtje met ‘goudgerse’ Deelder en Aboutaleb: ‘Het is geweldig’

Hoe voelt het om als Echt Rotterdams Erfgoed te worden bestempeld?

,,Haha, nou, ik ben me er bewust van dat ik wat ouder word, maar dat ik nu als een museumstuk word weggezet... Nee, serieus, dit is toch lachen. Ik kende het Echt Rotterdams Erfgoed al van onder meer Jules Deelder, Aboutaleb en het ss Rotterdam. Het is toch geweldig om daar dan nu bij te staan. Ik voel me zeer vereerd. Ik wil er wel bij zeggen dat ik het als een teamprestatie ziet, dit is ook te danken aan de mensen die me ondersteunen en helpen.’’

Je krijgt de onderscheiding vanwege je inzet voor kansarmen in de wereld. Waar ben je eigenlijk op dit moment mee bezig?

,,Ik ben ambassadeur van Daniel den Hoed en de kledingbank. Ik zet me nog steeds in voor de dak- en thuislozen in Rotterdam, die zullen altijd in m'n hart blijven zitten. En ik vlieg zondag weer naar Sierra Leone om daar de kinderen te helpen. We openen er drie nieuwe scholen en we gaan de eerste stenen leggen van drie scholen die gebouwd gaan worden. Ik ben er echt heel trots op dat we dat voor mekaar krijgen.’’

Over trots gesproken. Je behoort nu tot een imposant rijtje van Echt Rotterdamse Erfgoed-stukken. Wie of wat springt daar voor jou boven uit?

,,Ik heb ooit m'n allereerste interviewtje gedaan met Deelder. Ik was toen dertien en schreef een opstel over hem. Ik weet nog dat m’n vader me kwam halen omdat ik pas na z’n optreden, om half twee ‘s nachts, met Jules kon praten. Dat vergeet je nooit meer. We zijn daarna ook altijd goed geweest samen. Dat ik nu met zo'n goudgerse vent in een ‘museum’ mag staan, dat is wel heel mooi hoor.’’

