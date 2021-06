Sandy (42) zat als puber zelf in de cel, maar begeleidt nu tbs-patiënten: ‘Iedereen verdient een nieuwe kans’

Terminaal zieke Amerikaan James B. hoeft cel niet terug in voor misbruik 12-jarig meisje

10:27 De 51-jarige Amerikaan James B. hoeft niet meer terug de cel in voor het ontvoeren en misbruiken van een 12-jarig meisje in een Rotterdamse hotelkamer twee jaar geleden. De man is terminaal ziek. Het gerechtshof heeft hem donderdag in hoger beroep veroordeeld tot een celstraf die gelijk is aan de tien maanden die de man in voorarrest heeft gezeten.