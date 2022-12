Sarah van Soelen heeft speciale kerstwens en Afrojack deelt huiselijk kiekje met Elettra

Kerstbytes Berichtjes van de sterren in kerstsferen op sociale media? Wij smullen ervan! Voor deze speciale kersteditie van Regiobytes struint de redactie het web voor je af voor de gekste, mooiste en opvallendste posts van kerstvierende bekende Nederlanders uit ons gebied.

Ook voor cabaretier Jandino Asporaat is kerst een tijd van even rust nemen en tijd voor familie. Met zijn gezin zit hij op een heerlijk donzig kleed, gehuld in passende outfit. Bon Pasku!

Het Rotterdamse model Sharon Pieksma geniet zichtbaar van een lekker drankje op de bank. Ze wijst haar volgers ook nog op een leuk kerstfeitje.

Ook in huize Afrojack wordt kerst gevierd! De wereldberoemde dj deelt een heerlijke kerstfoto van zichzelf met zijn vrouw Elettra Lamborghini in een huiselijke ruitjesbroek.

Influencer Sarah van Soelen poseert trots bij de kerstboom. Ze heeft ook een speciale wens voor haar volgers: ‘Ik hoop dat jullie dromen groot blijven en jullie zorgen klein.’

Het mag niet verrassend zijn, maar Patricia Paay is dol op kerst! Ze dook de keuken in voor een heerlijk kerstdiner met biefstuk, kip en tiramisu. Ook dochter Christina was van de partij. De diva wenst al haar volgers een hele fijne kerst toe.

Cabaretier Richard Groenendijk viert de kerst in New York. Met zijn man Marko heeft hij een lekkere wandeling door een zonnig en koud New York gemaakt. Na afloop hoort daar natuurlijk een selfie bij de kerstboom bij.

