Het verdriet dat Sarah’s moeder heeft verscheurd, maakte plaats voor woede. ,,Hij weet het niet meer? Bull shit’’, fulmineerde de vrouw aan het eind van de zitting. ,,Hij kan dan ‘duizendmaal sorry‘ hebben gezegd, maar dat doet me helemaal niks. Wat hij van me af heeft genomen, was alles voor me. Sarah wilde altijd iedereen helpen. Het is haar dood geworden.’’

Joël S., zeer getalenteerd contrabassist, woonde in Rotterdam-Kralingen op dezelfde verdieping van wooncomplex De Snor als Sara. In het begin konden ze goed met elkaar overweg, maar dat veranderde de laatste maanden voor Sarah’s dood. Was Joël boos op Sarah omdat ze bij het wijkteam haar zorgen over zijn geestestoestand had gemeld? ,,Nee’’, zei hij vandaag. Wat hem dan wel dreef tot het bizarre misdrijf? Daar had hij geen antwoord op.