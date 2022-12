Schaatsslijper Richard verwacht topdrukte: ‘Dan staan er gewoon zestig man voor de deur’

Hij maakt dagen van veertien uur, struikelt over de schaatsen in z'n winkel en kijkt uit op een wachtende rij mensen in de kou. Het is een normale dag voor schaatsenslijper Richard Boot (44) van de winkel Magazijn Blijdorp als de vorst écht doorzet, iets wat hij verwacht dat deze woensdag gaat gebeuren. De slijpmachines staan in ieder geval klaar.