Schade door ontploffing bij woning in Kralingen-Crooswijk, geen gewonden

Einde ongeslagen reeks: Sparta verliest kansloos tegen Ajax

Ajax is in het vierde eredivisieduel onder trainer John Heitinga, voor de derde keer een plek geklommen op de ranglijst. De landskampioen is na een overtuigende en door Dusan Tadic ingeleide zege op Sparta, dat al tien duels ongeslagen was, de eerste achtervolger van koploper Feyenoord: 4-0.