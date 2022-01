Schade is groot bij winkeliers na breuk in waterleiding: ‘Mogen we eindelijk open, krijg je dit’

Özcan Bulut kijkt radeloos voor zich uit in zijn textielwinkel Esra Ceyiz. ,,Verbazing en verdriet”, zo omschrijft hij zijn gevoel toen hij vrijdagochtend zag wat er was gebeurd. In de winkel zelf lijkt de schade mee te vallen, maar in zijn kelder, waar veel spullen liggen opgeslagen, staat een flinke laag water. ,,We hadden de afgelopen maanden al bijna geen omzet omdat de winkel dicht was. Mogen we eindelijk open, krijg je dit.”