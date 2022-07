Schapen worden ingezet als ‘grasmaaiers’ op Barendrechts spoordak

video Eerste lammetjes dri­ve-thru is een succes voor herder Martin én voor de bezoekers

Het is even wat anders dan ze gehoopt hadden, maar bij de schapenstal van de Rotterdamse stadsherder Martin Oosthoek is het zaterdag toch een drukte van jewelste. Lange rijen auto's vormen zich buiten de stal om te komen kijken naar de 600 jonge lammetjes.

5 februari