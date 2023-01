Scherper toezicht op pleziervaart: ‘Als je in de drukste haven van Europa wil varen, moet je je voorbereiden’

Vraagte­kens bij ‘ingrijpen­de’ damwanden in rivierdijk tussen Gouderak en Krimpen

Om Gouderak, Krimpen en Ouderkerk beter te beschermen tegen overstromingen, komen over een lengte van zeven kilometer damwanden in de rivierdijk. De Commissie voor de milieueffectrapportage vraagt zich af of het niet minder ingrijpend kan.

