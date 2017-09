Schiedam pakt overlast van bedrijfsbusjes snel aan

Schiedam pakt een aantal parkeerproblemen in de stad aan, zoals de overlast van bedrijfsbusjes in woonwijken. Ook wil de gemeente de hinder van ­forenzen op bedrijventerreinen verminderen. En verder worden de parkeertarieven eenvoudiger.

Een groeiend aantal bedrijfsbusjes zorgt ‘s nachts en in het weekend voor problemen in woonwijken, waar parkeerplekken toch al schaars zijn. De gemeente wil dat deze busjes tegen betaling worden neergezet op speciale parkeerplekken buiten de wijk. ,,We gaan met de eigenaren in gesprek over de ­mogelijkheden”, zegt verkeerswethouder Marcel Houtkamp.

Quote Mantelzorger gaat met vergunning voor hetzelfde tarief als bewoner parkeren Wethouder MArcel Houtkamp Het is wel een lastige aangelegenheid, beseft hij. ,,De ene helft van de wijk heeft last van zo’n busje, terwijl de andere helft er eentje heeft.” In een aantal wijken speelt dat ­bewoners soms wel een eigen parkeerplek hebben, maar die niet ­gebruiken. De gemeente gaat hen daarop attenderen.

Spaanse Polder

Een en ander staat omschreven in het zogeheten Uitvoeringsprogramma Parkeren 2017-2020 Schiedam. Een probleem dat in het kader van dit programma eveneens wordt aangepakt, is het ongebreideld parkeren op ­bedrijfsterreinen. Zo zetten veel ­forenzen hun auto in de ochtend neer in de Spaanse Polder, om vervolgens per openbaar vervoer naar hun uiteindelijke ­bestemming te reizen. Personeel van die bedrijven parkeert nu op ­eigen terrein, maar bedrijven willen daar vanaf omdat ze die grond voor iets anders willen gaan gebruiken. ,,Daarom willen we daar een parkeerterrein of -garage aanleggen, waar werknemers tegen betaling kunnen staan”, zegt Houtkamp.

De gemeente gaat ook aan de slag met het simpeler maken van parkeertarieven. Betaald parkeren blijft even duur, maar de dagkaart verdwijnt. Hiervoor in de plaats kunnen automobilisten per uur betalen, tot een maximaal dagtarief. Een tweede bewonersvergunning die nu nog 380 euro kost, wordt even duur als een eerste: 90 euro. Datzelfde geldt voor een onder­nemersvergunning.