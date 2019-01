Schiedammer (44) aangehouden in gevangenis voor vergismoord Rob Zweekhorst

De 44-jarige Zweekhorst werd 1 januari 2014 op straat in Berkel en Rodenrijs doodgeschoten. Hij liet op dat moment net zijn honden uit.

De liquidatie bracht een schokgolf teweeg in Berkel. Volgens de politie was niet Rob Zweekhorst het doelwit, maar voormalig wijkbewoner Dennis van den B. (47). Van den B woonde niet meer bij zijn vrouw maar liep nog wel eens in de wijk met zijn hond. Hij toonde destijds qua postuur en uiterlijk enige gelijkenissen met Zweekhorst. Van den B. verklaarde destijds aan het AD voor zijn leven te hebben gevreesd. ,,Uit angst heb ik een tijdje met een kogelwerend vest aan en een wapen op zak rondgelopen’’, vertelde hij.