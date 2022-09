Schiedamse drugsbaron Çetin G. plots vrijgelaten in Turkije

Schiedamse drugsbaron ontkent witwassen: ‘Ik wilde investeren in Turkije’

Nederlands drugsgeld witwassen in Turkije? Onzin! De Schiedamse Çetin G. (51), in Turkije hoofdverdachte in een groot drugsproces, wilde zijn eerlijk verdiende miljoenen in zijn geliefde vaderland investeren. Op die manier verdedigde G. zich gisteren tegenover de rechtbank in Ankara.

