Schiedamse drugsbaron ontkent witwassen: ‘Ik wilde investeren in Turkije’

Mysterie rond ernstig gewonde vrouw (28) op de Schieweg, politie pakt man op

18 oktober Een 28-jarige Poolse vrouw is in de nacht van zaterdag op zondag ernstig gewond geraakt op de Schieweg in Rotterdam. Het slachtoffer moest op straat worden gereanimeerd en is in zorgwekkende toestand opgenomen in het ziekenhuis. Wat er precies is gebeurd, weet de politie nog niet. Wel is een 29-jarige Rotterdammer aangehouden in verband met de zaak.