Schiedamse vraagt Aboutaleb ten huwelijk

VIDEOVoor één dag trouwen in de Markthal, wie wil dat niet? Schiedamse Christie van der Linden is helemaal klaar voor dit Valentijnsspektakel in de Rotterdamse koopkathedraal, en gaat op de knieën voor niemand minder dan burgemeester Aboutaleb.

,,Meneer de burgemeester, wilt u met mij trouwen’’, vraagt ze plechtig, en Rotterdams eerste burger twijfelt geen moment: ,,Daar past maar een antwoord op: ja!’’

Zondag is het zover, want dan is de Markthal één etmaal lang omgetoverd tot trouwkapel. Van der Linden, behalve partner-voor-één-dag van Aboutaleb ook woordvoerster van de Markthal, verwacht dat Cupido de handen vol zal hebben aan alle stelletjes, die in de echt verbonden willen worden. ,,Je kan met z’n tweeën trouwen, met z’n drieën, met je oma of collega. Maakt niet uit’’, zegt ze.

Trouwkapel

Los van de spontane echtverbindingen in een speciale ‘trouwkraam’ zullen er zaterdagavond tijdens een aparte party in het kleurrijke complex aan de Binnenrotte acht stelletjes elkaar echt het ja-woord geven. ,,En het is allemaal voor iedereen te zien, want het gebeurt middenin de Markthal’’, klinkt het.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Christie van der Linden vraagt burgemeester Aboutaleb ten huwelijk. © Frank de Roo

Een rondje langs ondernemers en bezoekers van de Markthal levert al een rijke oogst aan huwelijksaanzoeken op. Zo richt serveerster Maja van het sfeervolle Mart Café haar pijlen op haar collega Andres. ,,Hij is zo gezellig en leuk en we hebben altijd lol als we samenwerken’’, motiveert ze haar keuze. Haar wens zal in vervulling gaan, zegt Andres vanuit de koeling: ,,Ja hoor, kom maar op!’’

Game of Thrones

Ook Ferry, student aan het Hout- en Meubileringscollege, heeft een speciaal verzoek: hij wil wel één dag ronddobberen in het huwelijksbootje met Emilia Clarke, die de rol van de platinablonde Daenerys Targaryen speelt in de serie Game of Thrones. Een druk bazinnetjes want ze is de moeder van een clubje vervaarlijke draken. Maakt niet uit, meldt Ferry, zij zal het worden. ,,Toevallig heb ik een T-shirt met haar afbeelding aan, dus dat komt mooi uit’’, zegt hij. Of Clarke zondag werkelijk op zo’n vliegend, vuurspuwend monster op de Binnenrotte zal landen, is nog ongewis.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Trouwen in de Markthal op Valentijnsdag. © Frank de Roo

Nog twee nachtjes slapen, en dan is het zover, en kunnen de huwelijkskandidaten zich bij het betreffende stalletje scharen. ,,Het gaat om de liefde’’, zegt Van der Linden. ,,De liefde voor elkaar, en liefde voor Rotterdam. Hoe mooi is het als je dit allemaal op Valentijn in de Markthal kunt samenbrengen.’’