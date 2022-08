Schietpartij in bomvol Vroesenpark, verdachte (40) aangehouden: ‘Iedereen bleef z'n ding doen’

update/Met videoEen 35-jarige man uit Maassluis is zondagmiddag gewond geraakt bij een schietpartij in het Vroesenpark in de Rotterdamse wijk Blijdorp. De politie heeft kort daarna een 40-jarige Rotterdammer aangehouden. Het park was vol met bezoekers. 'Het slachtoffer trof kennelijk de verkeerde.’

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Hij was bij bewustzijn. Aan de schietpartij zou een woordenwisseling vooraf zijn gegaan. Of de verdachte en het slachtoffer bekenden van elkaar zijn is nog onduidelijk. ,,We gaan onderzoeken wat er precies is gebeurd’’, aldus een politiewoordvoerder.

Een deel van het park is afgezet met linten. Veel bezoekers zagen het geweld. De politie doet onderzoek en hoort getuigen. Het Vroesenpark is vooral tijdens warme dagen een populaire plek om te recreëren en te barbecueën.

‘Sappies’

Een groepje Vlaardingse twintigers zat eerste rang bij de schietpartij. ,,De jongen die is neergeschoten, was heel druk en luidruchtig en had ook flink wat sappies op. Het kan zijn dat de schutter zich hieraan heeft geërgerd. Wij ergerden ons in elk geval aan die kerel.’’

Ze zagen vervolgens de worsteling en schietpartij voor hun ogen gebeuren. Het ging allemaal snel. ,,De schutter kwam aanlopen en maakte een geïrriteerde indruk. In eerste instantie werd er geduwd en getrokken. De schutter gaf hem een klap tegen zijn hoofd, waarna die gozer ook flinke klappen uitdeelde.’'

Quote Hevig bloedend riep hij - toen de schutter al even was gevlucht - ‘Ik wil hem pakken’ Vlaardingse parkbezoeker

De schutter vuurde daarna drie keer op het slachtoffer. Volgens de Vlaardingers werd hij in z'n bil, net boven z'n knie en in zijn lies geschoten. ,,Zelfs toen hij was beschoten, deinsde hij niet terug. Hevig bloedend riep hij - toen de schutter al even was gevlucht - ‘Ik wil hem pakken’.’'

Volledig scherm De politie is ter plaatse. © MediaTV

Klein vuurwapen

Na het schotensalvo was er geen paniek in het park. ,,Eigenlijk bleef iedereen gewoon zitten, of zijn ding doen. Het was ook een klein vuurwapen dat werd gebruikt. Het zag eruit als een alarmpistool. Later dachten we wel: ‘Shit, hij schoot wel onze kant op.’ Nee, het is niet zo dat we hier nu niet meer durven komen. Het had meer met de personen in kwestie te maken dan met het park. Het slachtoffer had daarvoor ook al ruzie met iemand anders. Nu trof hij kennelijk de verkeerde.’’

Gerrit zat die middag net op een bankje in het Vroesenpark. Drankje erbij en hier en daar een praatjepot. Hij dacht in eerste instantie dat hij twee of drie knallen vuurwerk hoorde. ,,Veel mensen die de knallen hoorden, zal het zijn ontgaan dat het een schietpartij was.’’

Eerder deze maand werden bewoners aan de nabijgelegen Vroesenlaan nog opgeschrikt door een steekpartij. Hierbij raakte een 21-jarige Rotterdammer ernstig gewond.

Volledig scherm De politie doet onderzoek in het park. © MediaTV

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.