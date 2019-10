Schietpartij in Karel Doormanstraat

De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Twee vrouwen die net aan het winkelen waren, hoorden een knal en zagen een persoon met een vuurwapen. ,,Hij had het vuurwapen nog in zijn hand. De rook kwam nog uit de loop.’’ De man rende weg richting het Schouwburgplein, ging het hoekje om en keek even om. ,,We waren op dat moment helemaal verstijfd’’, zegt een van de vrouwen. ,,We zijn toen snel een winkel ingedoken.’’