Schietpartij in Rotterdam-Zevenkamp: Man gewond aan zijn voet, dader spoorloos

Ouderen boos en verdrietig na schrappen taxidienst: ‘Pa en ma zijn nu echt aan huis gekluis­terd’

Niet meer naar een verjaardag, bingo of kerkdienst kunnen. Het is er voor veel ouderen en gehandicapten in Oud-Beijerland niet leuker op geworden sinds de lokaal-vervoer-service Vervoer Lokaal is opgeheven. Het alternatief - de dorpsshuttle Wielewaal - biedt geen soelaas.

15 juli