Schietpartij op klaarlichte dag en midden in Schiedamse woonwijk: man (18) zwaargewond

UPDATEBij een schietpartij aan de P.J. Troelstralaan in de Schiedamse wijk Nieuwland is vanmiddag rond half twee één 18-jarige man zwaargewond geraakt. Hij werd midden op straat voor de ogen van zijn broer neergeschoten. Hij verkeert in kritieke toestand.

De politie heeft zojuist bekend gemaakt een 22-jarige Schiedammer te hebben aangehouden wegens mogelijke betrokkenheid bij het incident. Met nadruk wordt gemeld dat naar de schutter nog wordt gezocht.

Een 47-jarige buurtbewoner was getuige van het vuurwapengeweld. Hij kent het slachtoffer en zijn familie en doet zijn verhaal maar wil met het oog op zijn privacy niet met zijn naam in de media worden genoemd. De man zat op een bankje bij zijn huis net iets te eten toen hij hoorde dat er werd geschoten.

Schreeuwen

Quote Hij was er slecht aan toe man. Hij is geraakt door één kogel; in zijn rechter­slaap. Verschrik­ke­lijk man Broer slachtoffer ,,Het slachtoffer was net daarvoor samen met zijn broer voorbij komen lopen’’, vertelt de getuige. ,,Toen hoorde ik een knal waarna de broer van het slachtoffer begon te schreeuwen. Foute boel, dacht ik. Ik sprong op, zag dat die jongen op straat lag en ben toen direct zijn broer te hulp geschoten. De schutter rende na te hebben gevuurd de Professor Aalberselaan in.



De broer van het slachtoffer ging hem nog achterna maar kwam tot het besef dat hij zijn broer moest helpen. ,,Samen hebben we geprobeerd hem te reanimeren totdat de hulpdiensten er waren. Voor mijn gevoel duurde het best lang voordat de ambulance er was.’’

De getuige zegt het van de broer van het slachtoffer te hebben begrepen dat hij twee weken geleden ruzie heeft gehad. Met wie en waarover is onduidelijk. ,,Hij was er slecht aan toe man. Hij is geraakt door één kogel; in zijn rechterslaap. Verschrikkelijk man.’’

Volledig scherm Er waren veel agenten aanwezig bij de P.J. Troelstralaan. © MediaTV

Veel emotie

De schietpartij veroorzaakte een grote schok en veel emotie in de wijk. Er ontstond een opstootje, maar dat kon snel door de politie worden gesust. Familieleden van het slachtoffer haastten zich naar de plaats des onheils nadat ze over de schietpartij hadden gehoord en vielen elkaar voor het eetcafé aan de Troelstralaan huilend in de armen. De ouders en broer, nog onder het bloed, van het slachtoffer werden meegenomen naar het politiebureau om hen daar in alle rust op te kunnen vangen.

Een groot deel van de P.J. Troelstralaan was lange tijd afgezet in afwachting van de forensische opsporing. Die zette een witte tent over de grijze Renault Clio waarnaast het slachtoffer in elkaar zakte. Op de motorkap waren bloedsporen te zien. Hulzen zijn er niet gevonden. Dat kan er volgens een agent op duiden dat met een revolver is geschoten. Die bewaart de huls als er een kogel is afgevuurd.

De politie heeft van de verdachte nog geen enkel spoor. Ingewijden zeggen dat hij bekend is bij de familie van het slachtoffer dat in kritieke toestand verkeert.

