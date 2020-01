Schietpartij Rotterdam-Zuid: twee zwaargewonden

De slachtoffer zijn buiten levensgevaar, zo laat de politie weten. De mannen werden op straat beschoten. Volgens een getuige zaten ze in een auto. De schietpartij was nabij een coffeeshop. De daders zijn weggerend.

De politie is ter plekke bezig met een onderzoek en zoektocht naar de daders. Het is nog onduidelijk wat de aanleiding voor de schietpartij is geweest.