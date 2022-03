Schip botst tegen Rotterdamse Willemsbrug en verliest inhoud: ‘Het lijkt wel Sinterklaas’

Niet meer scheuren door de Witte de Withstraat: maximum­snel­heid naar 30 kilometer per uur

Scheuren door de Witte de Withstraat is verleden tijd geworden: sinds donderdag geldt er een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur voor auto’s en vrachtverkeer in de straat. De Witte de Withstraat is hiermee de eerste straat die dit jaar van start gaat met de grote ‘30 kilometer-aanpak’. Zeventien andere straten in Rotterdam zullen in de komende maanden volgen.

10 februari