Schip botst tegen Willemsbrug en verliest drie containers: ‘Ik hoorde de schipper vloeken’

videoEen containerschip is vanmiddag tegen de Willemsbrug in Rotterdam gevaren. Door de aanvaring liggen zeker drie containers in het water van de Nieuwe Maas. Er zijn geen gewonden gevallen bij de aanvaring, zegt de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond.

Rond 12.45 uur voer het containerschip de Rhenus Duisburg tegen de Willemsbrug. Daarbij verloor het schip, dat vermoedelijk te hoog geladen was, drie containers. Er wordt op dit moment onderzoek uitgevoerd door de Scheeps Ongevallen Analyse. De politie meldt op Twitter dat er geen gevaarlijke stoffen werden vervoerd. De afgedreven containers worden aan land getakeld.

Binnenvaartschipper Bert van der Vlist, hij ligt aangemeerd nabij de Willemsbrug, hoorde opeens veel herrie. ,,Ik ging kijken wat er aan de hand was en zag dat het schip te hoog beladen was. Ik hoorde gevloek in het Duits. Scheiße, Scheiße!’’ Van der Vlist zag daarna dat de schipper met alle macht achteruit probeerde te varen, maar omdat dat tegen de stroom én wind in ging, lukte het hem niet makkelijk om het schip onder controle te krijgen.

Van der Vlist vermoedt dat de containers leeg zijn, omdat het schip veel dieper in het water had gelegen, als het een zwaardere lading had gehad. Het schip ligt inmiddels aan de kade bij het Noordereiland.

Een andere ooggetuige meldt dat hij het mis zag gaan: ,,Het is vloed, dus die containers werden als een malle door de stroming meegevoerd.’’

De containers zijn naar de kades gehaald.

De Willemsbrug staat niet als knelpunt genoteerd bij de brancheorganisatie Koninklijke BLN-Schuttevaer. ,,We zouden hem wel wat hoger willen zien, maar dat is niet realistisch gezien de enorme kosten die er tegenover staan. En de hoogte van de brug moet op het schip bekend zijn’’, reageert woordvoerder Ronald Versloot.

Eerdere ongevallen

In het verleden zijn al vaker binnenvaartschepen tegen ‘de Willem’ gebotst. Zoals in april 2012, toen een zwaar beladen vaartuig de onderkant van de brug schampte, en zes containers in het water terechtkwamen. Hulpdiensten rukten massaal uit, omdat de vrees bestond dat de containers waren gevuld met gevaarlijke stoffen. Later werd duidelijk dat het om lege exemplaren ging.

Via het ‘bakje’ onder de Willemsburg, dat over de hele breedte loopt, is de schade aan de brug van nabij bekeken. Bij de inspectie bleken de pijpleidingen die onder de brug doorgaan, niet geraakt te zijn. De lampjes zullen op de plek waar de containers de rand raakten, vanavond echter waarschijnlijk niet branden. Toen deze inspectie klaar was, mocht al het verkeer weer over de brug heen.

Het containerschip ligt aangemeerd bij het Noordereiland.

De Willemsbrug.