Schip in Ridderkerk wordt noodopvang voor 100 asielzoekers

Penning­mees­ter van El­vis-fan­club rooft rekening leeg

Voor voorzitter Eric van Rooij van de officiële Nederlandse fanclub It’s Elvis Time is hij de échte devil in disguise: R. J. (52). De voormalig penningmeester drukte in zeven maanden tijd bijna 4000 euro achterover uit de clubkas. De verdachte moest donderdag voor de politierechter verschijnen, maar liet het tot teleurstelling van de gedupeerde bestuursleden afweten.

7 juli