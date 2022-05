Schipper wordt gepakt met zeven illegale Albanezen op zeilboot: ‘Ik zou toeristen gaan rondvaren’

met video Dodelijk slachtof­fer (34) bij schietpar­tij in Rotterdam: ‘Weer deze buurt, wat doe ik hier nog?’

Aan de Nassauhaven in Rotterdam-Feijenoord is zondagavond laat een man (34) doodgeschoten. De liquidatie werd deels gefilmd door een buurtbewoner. Bewoners rouwen om het slachtoffer, maar maken zich ook zorgen over hun buurt.

12:33