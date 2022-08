Schippersinternaat gaat na de zomer niet meer open: er zijn te weinig schipperskinderen

Moeder en zoon omgekomen bij familiedra­ma Zoetermeer, vader overleed bij aanrijding

De twee lichamen die zaterdagmiddag zijn gevonden in een woning in Zoetermeer zijn van een 34-jarige zoon en zijn 70-jarige moeder. Dat bevestigt de politie. De 72-jarige vader van het gezin kwam diezelfde middag om het leven bij een frontale botsing op de N210 in Lekkerkerk. Het familiedrama eist daarmee drie levens uit een - volgens buren - liefdevol gezin, waarvan alleen de dochter nog over is.

