School schakelt radicaliseringsexpert in na bedreiging docent: ‘Ik hou mijn hart vast voor wat komen gaat’

interviewRadicaliseringsexpert Leon Meijs gaat aan de slag met docenten van het Emmauscollege in Rotterdam waar een docent moest onderduiken wegens bedreigingen. Hij leert ze hoe ze het moeilijke gesprek moeten aangaan in tijden van polarisatie. ,,Als je een spotprent van de islam in de klas hangt, doe dat dan ook van een ander geloof.”

De expert op het gebied van terrorisme en polarisatie wordt door Stichting School & Veiligheid ingeschakeld als het mis dreigt te gaan op een school. Of, in dit geval, als het al uit de hand is gelopen. Op het Emmauscollege moest een docent onderduiken nadat hij bedreigingen ontving. Islamitische leerlingen waren boos dat hij een spotprent in de klas had hangen waarop een islamitische man met een groot mes is te zien.

Het is een prent die Joep Bertrams maakte na de aanslag op Charlie Hebdo. Van de man tegenover de jihadist is het hoofd afgehakt, maar hij steekt wel zijn tong uit. Onsterfelijk heet de plaat. Die hing al jaren in het klaslokaal, maar er ontstond onvrede over na de herdenking van de moord op de Franse docent Samuel Paty.

Spanning hoog opgelopen

Het Emmauscollege schakelt de hulp in van Meijs, die al duizenden docenten in het land trainde. Hij leert ze het moeilijke gesprek aan te gaan, iets waar veel leerkrachten zich niet meer aan durven te wagen. En dat vergroot het probleem alleen maar, ziet Meijs. Als hij met ze aan de slag gaat, barsten ze soms in huilen uit omdat de spanning zo hoog is opgelopen.

,,We dreigen steeds meer in de fase van ontsporing te komen. Dat zie je op het gebied van religie en criminaliteit. Kijk naar het messengeweld, dat is echt nieuw voor Nederland. Ik hou mijn hart vast voor wat komen gaat”, zegt hij. Hij leert de docenten zich beter in leerlingen van een andere achtergrond te verplaatsen. ,,Als je een spotprent van de islam in de klas hangt, doe dat dan ook van een ander geloof. Anders werk je polarisatie in de hand.”

Lees hieronder het interview met radicaliseringsexpert Leon Meijs.