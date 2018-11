School stopt met opruimen: de aula lijkt wel een vuilnisbelt

De aula van het Wolfert Tweetalig in Rotterdam lijkt deze week een vuilnisbelt. Er wordt niet schoongemaakt want de middelbare school probeert de pubers een universeel lesje te leren: ruim je rommel eens op!

Het is pauze en honderden tieners eten hun lunch. Op stoelen en aan tafels die schots en scheef in de aula staan en tussen de bananenschillen, geplette mandarijnen, lege sappakjes, gedeukte blikjes, pakjes kauwgom, een halve wafel, gescheurde boterhammen en vooral véél plastic zakjes. Het is een puinzooi, hun éigen puinzooi.

Het schoolpersoneel kijkt met verwondering naar het tafereel. Bij wijze van experiment ruimen zij een week niet op. Om de pubers te confronteren met hun eigen gedrag en in de hoop dit te veranderen.

Normaliter draait hier een corveerooster. Elk van de 1280 leerlingen is twee keer per jaar aan de beurt om de aula aan kant te maken. Wat er daarna nog ligt, wordt opgeruimd door de conciërges. Dat zit de schoolleiding niet lekker. ,,Leerlingen lijken er aan te wennen dat een ander hun troep opruimt, maar hoe moeilijk kan het zijn om dit zelf te doen? Er staan genoeg prullenbakken", zegt schooldirecteur Wendy Groen.

Ze kijkt sinds maandag gefascineerd toe. ,,Sommige leerlingen vinden de troep zelf ook niet fijn, merk ik. Ik zag één jongen met zijn rugzak andermans plastic zakjes van tafel vegen. Zo hup, op de grond. Maar er waren woensdag ook leerlingen die om bezems vroegen omdat ze er klaar mee waren."

Conciërge Abdelkader Bouazzaoui kan het experiment nauwelijks aanzien, zijn handen jeuken. ,,Het is niet normaal hoeveel zooi leerlingen achterlaten", zegt hij. ,,Normaal loop ik rond met de kliko om leerlingen te verleiden hun afval daarin te gooien. Dat doen ze dan netjes, maar zodra ik me omdraai, ligt het alsnog op de grond." Hij schudt zijn hoofd. ,,Ik vraag me af of dit experiment gaat helpen om dat gedrag af te leren."

Respect

Nee, denkt Hanna (16). ,,Wij zijn pubers, niemand leert ons iets. Ja, ik krijg meer respect voor de conciërges, maar ik ga er niet harder door opruimen. Dat doe ik thuis ook niet echt." Klasgenoot Rachelle (17) is thuis juist wél netjes. ,,In mijn kamer kan ik niet in een rotzooi leven, maar op school maakt me dat niet uit. Ik vind alleen die fruitvliegjes vies." Jelle vindt het lesje van de schoolleiding onnodig. ,,Ik betaal 800 euro per jaar voor deze school, dan ga ik ervan uit dat de conciërge ook iets doet."

Het is precies de houding die Groen wil aankaarten. ,,Ik wil niet dat leerlingen ons ondersteunend personeel voor lief nemen. Alle collega's werken hartstikke hard en niet iedereen heeft dat door." Ze heeft nog niet bepaald wat na afloop van de rommelweek gebeurt. ,,We gaan dit experiment evalueren. Het is in elk geval ook onder leerlingen het gesprek van de dag, hopelijk helpt dat."

De 16-jarige Hanna grinnikt: ,,Volgens mij bestaat er geen truc om tieners netter te maken. Ik denk dat ik op een dag gewoon wakker word en vanaf dat moment wél opruim."