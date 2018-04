School voor kwetsbare kinderen stuurt leerlingen naar huis om ruzie

Een woordvoerder van Yulius zegt dat het naar huis sturen van sommige kinderen voor de rest van de week 'een tijdelijke maatregel' is 'om de personeelsbezetting weer op orde te krijgen'. ,,Wij begrijpen dat dit zeer belastend is voor de leerlingen en de ouders."



Volgens de woordvoerder is 'tijdens de afwezigheid van de leiding van De Wilgen' aan het licht gekomen 'dat er problemen zijn op de school', zoals de beschikbaarheid van voldoende personeel. Een onafhankelijk onderzoeksbureau moet nu achterhalen wat er aan de hand is en oplossingen aanbevelen. Over de inhoud van het onderzoek wil Yulius verder niks zeggen, de resultaten worden na de meivakantie verwacht.



Ook andere schoollocaties van Yulius zijn momenteel instabiel. Voor het Ilex College, een vmbo-school voor speciaal voortgezet onderwijs in Schiedam, overhandigden ouders en een anti-pestorganisatie eerder deze maand een zwartboek vol klachten aan de gemeente. Daar zouden 'wanpraktijken heersen', iets dat Yulius toen ontkende.