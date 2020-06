Schoonmakers doen bizarre vondst in hotelkamer na uitchecken jong Rotterdams stel

Poll: Durf jij alweer op vakantie?

15:49 De een kan niet wachten om de koffers in te pakken en in het vliegtuig te stappen naar een zonnig oord, de ander blijft deze zomer liever dicht bij huis. Wij zijn op zoek naar vakantiegangers uit de Rotterdamse regio die willen vertellen over hun niet te temmen reisdrang. Wie durft het aan om weer in een vliegtuig te stappen en vertrekt binnenkort naar een buitenlandse bestemming?