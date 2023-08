Schoten gehoord op de Blokfluit in Rotterdam-Zevenkamp

Knakkende knieën als je opstaat en krakende knokkels als je je vingers strekt, is dat erg?

In bijna het volledige menselijke skelet kunnen zich krakende en knappende geluiden voordoen. De een stoort zich mateloos aan het geluid van z’n knieën als hij de trap oploopt, de ander vindt het fijn om zelf de knokkels te laten kraken. Wat zeggen die geluiden uit je lijf over je gezondheid? Wanneer moet je je zorgen maken? We vroegen het aan Alexander Van Tongel, orthopedisch chirurg in het Universitair Ziekenhuis Gent.