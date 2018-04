Schoten gelost na ruzie in centrum Rotterdam

,,We hoorden opeens twee harde knallen en we wisten gelijk dat het een pistool was", zegt een verkoopmedewerker van een van de kledingwinkels aan de Lijnbaan. Het schieten vond recht voor de winkel plaats.



,,We keken uit het raam en zagen allemaal mensen rennen en gillen. Er was echt flinke paniek. We hebben gelijk de winkel afgesloten. Toen zagen we een jongen met een vuurwapen lopen. Dat is echt heel heftig midden op de Lijnbaan. Het was nog hartstikke druk in de stad."



De verkoopmedewerker vertelt dat ze de jongeman op een bankje zag gaan zitten. Volgens haar legde hij zijn vuurwapen naast zich neer. Dat ligt nog steeds op het bankje. Omstanders reageren geschokt als ze het zien liggen. ,,Ik werk al 34 jaar in de kledingwinkel, maar zoiets heb ik nog nooit meegemaakt. Moet je voorstellen dat er iemand langs was gelopen en was geraakt. Dat is een heel eng idee."